Uitkijken! Gladheid rukt op

Wie zaterdag de weg nog op moet, moet goed oppassen. In het westen van de provincie valt ijzel en die ijzelregen rukt op naar het oosten van Groningen. De wegen kunnen daardoor spekglad worden.

Tot nu toe zijn er voor zover bekend in Groningen nog weinig glijpartijen geweest. In Zuidhorn belandde een auto zaterdagmorgen gedeeltelijk in het water, maar niemand raakte gewond. Op de Driebondsweg in Groningen reed een auto tegen een boom.De automobilisten die vroeg de weg opgingen pasten hun snelheid aan. Op veel provinciale wegen ligt nog sneeuw en die is, in tegenstelling tot ijzel, goed zichtbaar.In het westen van het land heeft hebben al tientallen glijpartijen plaatsgevonden met veel blikschade tot gevolg