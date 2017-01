IJzel: Rijkswaterstaat adviseert 'ga niet de weg op'

Rijkswaterstaat blijft in ieder geval de gehele zaterdagochtend nog strooien in onze provincie. Er zijn zeventien strooiwagens in touw.

Vanuit het westen trekt er ijzelregen over de provincie. Dit zorgt voor spekgladde wegen. Ernstige ongelukken bleven tot nu toe uit.Er lag in onze provincie zaterdagochtend relatief veel sneeuw, zegt Thijs Nouwens van Rijkswaterstaat. 'Ik heb gehoord dat er rondom de stad Groningen zes centimeter sneeuw ligt.'Rijkswaterstaat hoopte de sneeuw rond acht uur zaterdagochtend van alle wegen te hebben gehaald. 'Daarna blijven we strooien want, het zal nog lang glad blijven.'De temperatuur van de lucht en ook het wegdek blijft in onze provincie lang onder nul, zegt Nouwens. 'Pas in de loop van de middag komt de temperatuur boven het vriespunt.'Daarnaast is er weinig verkeer op de weg, waardoor het strooizout ook niet goed wordt ingereden. Nouwens: 'Ons advies blijft: Ga niet de weg op, tenzij het echt noodzakelijk is.'