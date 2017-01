Ton van Kesteren ontbreekt op kandidatenlijst PVV

Ton van Kesteren van de provinciale PVV ontbreekt op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.

De lijst werd vrijdag bekend gemaakt. Van Kesteren is fractievoorzitter van de PVV in provinciale staten. Eerder stond de Groninger wel op kandidatenlijsten van de partij voor onder meer de Eerste Kamer en Europa.Vier jaar geleden stond Van Kesteren ook nog op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Toen kreeg hij van Wilders de 38ste plek. Daar was Van Kesteren destijds teleurgesteld over, omdat het een onverkiesbare plaats was.Wilders noemde Van Kesteren toen 'een kandidaat voor de toekomst'.