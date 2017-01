IJzel: Auto's glijden van de A7; één lichtgewonde

Op de A7 bij Scheemda zijn zaterdagochtend meerdere auto's van de weg gegleden. Daarbij is één persoon lichtgewond geraakt.

In de hele provincie geldt code oranje in verband met ijzel. De waarschuwing is tot en met zaterdagavond 20 uur van kracht.Ook op andere plaatsen waren ongelukken. Onder meer in Ten Boer, Zuidhorn en de Stad gleden auto's van de weg.Rijkswaterstaat adviseert mensen om niet de weg op te gaan, tenzij het echt niet anders kan.