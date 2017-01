IJzel: Al 50 ton zout op de wegen gestrooid

Rijkswaterstaat heeft vrijdagnacht en zaterdagochtend al zo'n 50 ton zout op de Groningse wegen gestrooid.

En daarmee is het nog niet gedaan, want ook zaterdag overdag wordt er nog flink gestrooid. Door ijzel zijn de wegen in onze provincie plaatselijk spekglad.Op onder meer de A7 gleden meerdere auto's van de weg. Daarbij raakte één persoon lichtgewond. Ook op andere plekken glibberen bestuurders de berm of de sloot in.Het advies van Rijkswaterstaat is om thuis te blijven als dat mogelijk is.