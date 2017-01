Column: Behoefte aan troost

Rechtszaken zijn er in de eerste plaats om een gelijk te halen, maar zo’n proces kan ook iets verzoenends hebben. Het is een prettige gedachte dat rechters langdurig, en in alle ernst, nadenken over jouw probleem, jouw misdaad of jouw conflict. Je laat het over aan de scheidsrechter.

Misschien verklaart dat de vele spoed- en bodemprocedures, bij alle mogelijke rechters, tegen de gaswinning door de NAM. De inwoners van het aardbevingsgebied, gedupeerden, bedrijven, overheden, willen liefst stopzetting, en anders vermindering van de gaswinning, en verder schadevergoeding en veiligheidsgaranties. Soms bereiken ze veel, maar afgelopen week kregen acht burgers bij de Raad van State weer eens nul op het rekest. Een teleurstelling, maar recht is nu eenmaal iets kroms dat verbogen is, zoals Bul Super zegt in één van de vele Bommelverhalen.



Het is de vraag of schadevergoedingen, een strafrechtelijke veroordeling van de NAM of het staken van de gaswinning wel de uiteindelijke doelen zijn van al die gerechtelijke rituelen. Je zou zeggen dat de Noord-Groningers eigenlijk gewoon door willen kunnen met hun leven, zonder angst voor instortingen, zonder een financiële strop en liefst ook zonder wrok. Wat ze bij de rechters allemaal claimen is het, wellicht noodzakelijke, middel daartoe, maar niet het doel.



Wat direct bijdraagt aan dat doel is troost. Emotionele steun die helpt om ook in moeilijke omstandigheden overeind te blijven. Iemand die streelt. Die troost komt er de laatste tijd van alle kanten. Zo worden we binnenkort gestreeld door een pr-adviseur van de NAM die gaat vertellen dat zijn baas eigenlijk best een geschikte peer is die het niet zo kwaad bedoelt. ‘Nog sorry van die scheuren, maar au fond bouwt de NAM net als wij allemaal mee aan een betere wereld. En, hee, we vergoeden alles, toch?’ Die troostsoort, (‘is niet echt gebeurd hoor, je verbeeldt het je maar’) is emotioneel net zo voedzaam als een Mars. Hij vult, maar je wordt er misselijk van.



Nee, dan de kerken in Noord-Groningen. Een Platform Kerk en Aardbevingen, met een paar dominees van diverse pluimage, riep de kerken deze week op de inwoners een luisterend oor te bieden, want blijkbaar gebeurt dat nu te weinig. Niet dat God iets kan doen aan die gaswinning en aan de scheuren in de huizen, want daar hebben we sinds Zijn pensionering rechters en ministers voor aangesteld. Maar het geloof dat Hij er is, dat we worden gezien, kan voor wie daar voor open staat wel een troost zijn, al was het maar om, desnoods via de dominee, tegen Hem aan te praten en eventueel te schreeuwen. Alleen hebben de vele ongelovigen daar weinig aan.



Voor hen is er gelukkig Freek de Jonge. Die heeft, beter laat dan nooit, oog gekregen voor de gaswinningsnoden. Hij komt volgende week naar Groningen om onze provincie op te peppen om, net als Zeeland in 1953, een Deltaplan voor de toekomst af te dwingen. Of dat gaat lukken staat te bezien. Cabaretiers zijn er niet om Deltaplannen, maar om grappen te maken. Maar dat is dan ook meer dan voldoende. Een pr-manager van de NAM is natuurlijk ook wel om te lachen, maar lang niet zo grappig als Freek. En Freek is ook nog eens onze nationale dominee. Een beetje aandacht van hem is al een hele troost.



Willem van Reijendam

