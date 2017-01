Loslopende hond valt schapen aan

(Foto: RTV Drenthe)

Een loslopende hond heeft vrijdagmiddag aan de Commissieweg vlakbij Nuis een aantal schapen aangevallen.

Enkele schapen vluchtten de sloot in. Een van de dieren werd in de snuit gebeten en raakte ernstig gewond.



De hond is gevangen en terug bij de eigenaar. In overleg met de dierenarts wordt bekeken of men de hond moet laten inslapen.

Door: RTV Noord Correctie melden