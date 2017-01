IJzel: Winterweer zorgt ook voor pret

De sneeuw en ijzel die vrijdagnacht en zaterdag over de provincie trekken zorgen op veel plaatsen voor overlast. Maar niet iedereen stoort zich eraan.

Vooral kinderen vermaken zich prima in de winterse omstandigheden. 'Mijn kleinkinderen hebben de eerste sneeuwpop gemaakt', schrijft Marga Lehkamp bijvoorbeeld op de Facebookpagina van RTV Noord.Ook Carina Detz-Ellens heeft er geen kind aan. 'Kids niet te houden....sneeuwpret in Zuidhorn', meldt ze.En Jan Notebomer maakte in Lutjegast een filmpje van een rij sleeën achter een auto aan. Stapvoets trekt de karavaan door de Frans Visscherstraat. Tot groot vermaak van jong en oud.