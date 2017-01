'Groningen gasvrij? Ja, dat moet kunnen'

Is een gasvrij Groningen mogelijk in de toekomst? 'Ja', zegt SP-statenlid Sandra Beckerman. Zij nam daarom met diverse andere partijen en organisaties het initiatief voor een conferentie hierover op het provinciehuis in Groningen.





Afbouwen naar 0

Diverse wetenschappers en deskundigen buigen zich zaterdag over deze vraag op het provinciehuis. 'Wetenschappelijke studies hebben al aangetoond dat het ook anders kan', zegt Beckermann.



Ze doelt daarmee op het dichtdraaien van de gaskraan. 'En uiteindelijk helemaal afbouwen naar 0. Daar moeten we naartoe.'



Dwarszitten

Beckerman is daarnaast fel over de NAM. 'Die blijft Groningen dwarszitten. Schade wordt niet aangepakt, scheuren niet gerepareerd. Het kan niet langer zo.'



Het SP-statenlid zocht voor de conferentie samenwerking met vele partijen. Zo zijn ook Milieudefensie, de Groninger Bodem Beweging, het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling, het Transnational Institute, de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen, ChristenUnie, GroenLinks en de Partij voor de Dieren erbij betrokken.



