IJzel: Provincie is voorlopig uitgestrooid

Provinciale waterstaat is zaterdag rond het middaguur opgehouden met het strooien van zout.

Volgens woordvoerder Gerard Horlings van de provincie zijn de meeste wegen op dit moment voldoende gestrooid.De provincie heeft vrijdagnacht en zaterdagochtend in totaal drie strooirondes gedaan. 'Eerst preventief, daarna moesten we ook nog schuiven omdat er meer sneeuw dan verwacht viel', aldus Horlings.Waar gerekend was op één centimeter, viel er rond de vijf centimeter sneeuw in de provincie.Rijkswaterstaat, verantwoordelijk voor alle rijkswegen in onze provincie, is ook flink aan het strooien geweest. Halverwege zaterdagochtend was er al 50 ton strooizout gebruikt om de wegen begaanbaar te maken.Volgens de Verkeersinformatiedienst (VID) trekt de ijzel langzaam weg.De ijzel viel volgens Horlings redelijk mee. 'Het was in Groningen minder erg dan aangekondigd. Daarbij is het weekend, waardoor het minder druk is op de weg.'Wel was het plaatselijk spekglad. De provincie beslist later op de dag of er zaterdagavond opnieuw gestrooid moet worden.