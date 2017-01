Rob Mulder rent voor zijn leven voor 'sneeuwbalterreur'

'Jongens we moeten hier weg!' RTV Noord-presentator Rob Mulder weet niet hoe snel hij moet rennen in de Groninger Oosterpoortbuurt. Een tiental kinderen heeft het op hem gemunt.

Rob wilde voor het tv-programma Expeditie Grunnen een gesprek aanknopen met 'lieve kinderen' die in de buurt een iglo bouwden. Maar dat pakt even anders uit. De kinderen maken zo veel mogelijk sneeuwballen en 'zepen' de presentator even flink in.Halve sneeuwpoppen en de inhoud van volle sneeuwschuivers vliegen zijn kant op.'Tuig', roept Rob nog als hij zich na een sprintje vastklampt aan de Expeditie-bus. Maar er is geen ontsnappen aan. Hij krijgt een dikke laag sneeuw in zijn kraag. Ook zijn bril zit helemaal onder de sneeuw.