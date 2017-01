Noppie is terug, opgepoetst en wel

Noppie, de mascotte van het Legiomuseum in Grootegast, is terug. De manshoge pop was ontvoerd door de Oudejaarsvereniging De Oliebol uit het Drentse Vledder.

Zaterdagmiddag zetten de leden van de club Noppie terug op zijn plek bij de ingang van het museum.



Maar hoe hebben ze het nou gedaan? 'We hebben hem midden in de nacht weggehaald', vertelt Arjan Haveman van De Oliebol. 'We hebben hem voorzichtig uit elkaar gehaald, want hij bestond uit meerdere delen.



Ontvoerd

'In een dichte aanhanger hebben we hem meegenomen naar Vledder en daar hebben we hem op Nieuwjaarsdag, 's nachts om half twee, aan de inwoners getoond', zegt Haveman. 'De stunt was bedoeld om de samenwerking tussen verschillende organisaties in ons dorp te verbeteren Noppie is daarbij ingezet als de helpende hand.'



Wasbeurt

Voorzitter Henk Roede van het Legiomuseum is blij dat Noppie terug is: 'Hij ziet er zelfs beter uit dan voor de ontvoering.' Volgens Haveman klopt dat. 'We hebben hem een flinke wasbeurt gegeven en opgepoetst.'



Als dank voor het onvrijwillige lenen van Noppie, kreeg het Legiomuseum van De Oliebol een pak oliebollenmix en doos Lego.

Door: RTV Noord Correctie melden