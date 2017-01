Winschoter laat hond uit en wordt bedreigd met mes

(Foto: Flickr / Gregoriuz (cc))

Een man is vrijdagavond in Winschoten bedreigd door een onbekende man met een mes, dat meldt de politie. Het zou gaan om een poging tot doodslag. De Winschoter was zijn hond aan het uitlaten.





Geraakt

Met een mes maakt de man ineens meerdere steekbewegingen in de richting van de man met de hond. De Winschoter wordt geraakt met het mes, maar raakt niet gewond.



Schreeuwen

De man met de hond doet van schrik een stap naar achteren en loopt tegen een geparkeerde auto aan. Een inzittende van die wagen stapt uit en begint te schreeuwen, waardoor de bedreiger wegrent. Volgens de politie heeft die getuige erger voorkomen.



Wie was de getuige?

De getuige en de man met de hond spreken elkaar nog kort na het incident, maar wisselen geen nummers uit. De politie is nu op zoek naar de man in de auto of mensen die hem kennen.



