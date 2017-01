Rapduo Wat Aans! scoort Groningse hit van het jaar met Trilploat

Het nummer Trilploat van hiphopformatie Wat Aans! is de grootste Groninger hit van het afgelopen jaar. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van de Noord 9, de wekelijkse hitlijst van RTV Noord.

In deze lijst staan uitsluitend liedjes van Groningse komaf. Wat Aans! bestaat uit rappers Rik Baptist uit Hoogezand-Sappemeer en Teun Heuvel uit 't Zandt. Het liedje verscheen afgelopen zomer en is een ode aan Groningen.De heren maakten het nummer voor het festival Keetpop in Leermens. De videoclip van Trilploat werd landelijk opgepakt door website Dumpert.nl en is inmiddels een kwart miljoen keer bekeken op YouTube.Het Radio Noord-programma Café Martini liet zaterdagmiddag een overzicht horen van de twintig beste nummers van het afgelopen jaar.Volgens presentator Eric Bats is de wekelijkse Noord 9 slechts een topje van de ijsberg. 'Er wordt veel goede muziek gemaakt in Groningen, waardoor sommige nummers onze lijst niet eens halen. Dat is natuurlijk best jammer, maar dat maakt het ook wel weer spannend. 'Iedere week is het weer een strijd om een plekje in de Noord 9. Eenmaal in de lijst is het een gevecht om de felbegeerde graadmeter (een 'trofee' voor het behalen van de nummer 1-notering). 'Die strijd zal in 2017 niet anders zijn', aldus Bats.Datin de smaak valt bij Groningers bleek ook uit Alle 50 Goud. Hierin kwam het liedje nieuw binnen op nummer 13.