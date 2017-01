IJzel: Het blijft droog, maar glad

Er valt zaterdagavond geen sneeuw of ijzel meer en de temperatuur ligt boven het vriespunt. Toch kan het verraderlijk glad op de weg blijven. Daarvoor waarschuwt weervrouw Harma Boer.

Dit komt door vorst die nog in de grond zit. Hierdoor bevriezen sneeuwresten. Dat kan gladheid veroorzaken.Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat er voldoende zout op de hoofdwegen ligt. Zaterdagavond wordt er daarom niet meer gestrooid. Harma Boer waarschuwt dat dit niet geldt voor kleinere wegen, die spekglad kunnen zijn.Zondag is de temperatuur overdag rond een graad of 4. In de avond is het rond het vriespunt en kan overgebleven sneeuw opnieuw voor gladheid zorgen.