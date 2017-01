IJzel: Bestelbusje rijdt sloot in

(Foto: 112Groningen)

Een bestelbusje is zaterdagmiddag in een sloot beland op Industrieterrein Westpoort in de stad Groningen.

De wagen raakte op de Cardiffweg in de slip en reed in een bevroren sloot. Volgens omstanders kon de bestuurder zelf uit de auto klimmen. Die hield naar verluidt alleen een nat pak over aan het ongeluk.

Door: RTV Noord Correctie melden