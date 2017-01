Auto brandt uit op leeg parkeerterrein

(Foto: 112Groningen / Patrick Wind)

Een auto is zaterdagmiddag uitgebrand op een nagenoeg leeg parkeerterrein op het Zernikecomplex in Groningen.

Er zou kortsluiting zijn ontstaan in de geparkeerde wagen. Hoe dat kon gebeuren is onbekend. Er raakte niemand gewond.



Op de verlaten parkeerplaats werd in de middag door meerdere auto's door de sneeuw gecrosst. Of de uitgebrande auto daaraan meedeed, is onduidelijk. Het terrein ligt naast de Van DoorenVeste. Dat is een van de gebouwen van de Hanzehogeschool.

Door: RTV Noord