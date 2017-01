Donar veegt de vloer aan met Rotterdam

(Foto: FotoKlick Fotografie archief)

De basketballers van Donar hebben zaterdagavond geen spaan heel gelaten van een zwak spelend Rotterdam. De uitwedstrijd in de Maasstad werd eenvoudig met 98-58 gewonnen.

Voorsprong

Na het eerste kwart was het duel eigenlijk al gespeeld. De voorsprong van de Groningers bedroeg toen 28-9. Bij rust was het 50-30 in het voordeel van de ploeg van coach Erik Braal.



Doortrekken

De gasten trokken vol door en Rotterdam kwam in het derde kwart tot slechts vijf punten. Donar zette hier dertig punten tegenover en liep uit tot 80-35. In het vierde kwart lieten de Groningers de touwtjes vieren. Topscorer aan de kant van Donar was Chase Fieler met 28 punten. Drago Pasalic was goed voor veertien punten.



Stand

Donar blijft koploper in de Dutch Basketball League met 26 punten uit 14 wedstrijden. Woensdag speelt de lijstaanvoerder in de tweede poulefase van de Europe Cup de uitwedstrijd tegen BC Enisey uit Rusland.

Door: RTV Noord Correctie melden