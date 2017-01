Huizinga bezet tweede plaats in strijd om Grunobokaal

(Foto: Twitter)

Schaatser Chris Huizinga uit Groningen staat na de eerste dag in de strijd om de Grunobokaal tweede. Koen Verweij is na de 500 meter en vijf kilometer klassementsleider.

Vierkamp

Huizinga begon de grote vierkamp op het ijs van sportcentrum Kardinge met een tiende plaats op de 500 meter in een tijd van 38 seconden en 24 honderdste. Verweij won de eerste afstand in 36.69.



Vijf kilometer

De Groninger reed vervolgens een prima vijf kilometer en zette een nieuw persoonlijk record neer van 6 minuten, 34 seconden en 33 honderdste. Hij moest de winst aan Erik Jan Kooiman laten die met 6.34.22 net een fractie sneller was. Verweij werd derde in 6.38.68.



Programma

Zondag staat voor de mannen de 1500 meter en tien kilometer op het programma. Bij de vrouwen gaat Marije Joling uit Assen na twee afstanden, de 500 en 3000 meter, aan de leiding.

Door: RTV Noord Correctie melden