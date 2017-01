Den Hertog pakt zilver in Eindhoven

(Foto: (archief))

Marathonschaatser Sjoerd den Hertog uit Groningen is zaterdagavond in Eindhoven tweede geworden bij de achtste wedstrijd om de KPN Marathon Cup. Hij werd in de eindsprint nipt verslagen door Gary Hekman.

Kopgroep

Den Hertog maakte deel uit van een kopgroep van in totaal negentien rijders die een ronde voorsprong namen op het peloton. Uit deze groep wisten vervolgens twaalf man te ontsnappen die nog een extra ronde voorsprong veroverden.



Eindsprint

In een spannende eindsprint toonde Hekman zich de sterkste. Den Hertog moest genoegen nemen met de tweede plaats. De bronzen medaille ging naar Ingmar Berga. Ook de Groninger Robert Post was vertegenwoordigd in de kopgroep en sprintte naar de vierde plaats.



Koploper

Leider in het algemeen klassement is Mats Stoltenborg. Bob de Vries is voorlopig tweede, den Hertog bezet de derde plaats. Robert Post staat zesde.

Door: RTV Noord Correctie melden