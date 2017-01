GIJS verliest kansloos van Heerenveen

(Foto: FotoKlick Fotografie Archief)

De ijshockeyers van GIJS waren zaterdagavond in de Bene-League niet opgewassen tegen koploper Unis Flyers Heereveen. De Friezen waren op eigen terrein met 11-1 veel te sterk voor de Groningers.

Achterstand

Na een kwartier spelen in de eerste periode keek de ploeg van coach Arjan Peters al tegen een 4-0 achterstand aan. Zahir Hup scoorde vlak voor het einde van de eerste periode de enige Groningse treffer.



Tegentreffers

In de tweede periode wisten de Flyers doelman Jeff Honebeeke drie keer te kloppen. In de laatste twintig minuten kwamen daar nog vier tegentreffers bij. GIJS blijft zesde en voorlaatste in groep B van de Bene-League met zeven punten uit tien wedstrijden.

