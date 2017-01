Brandweer rukt uit voor 'rookgordijn' in Etos

(Foto: Dennis Venema)

De brandweer is zaterdagavond uitgerukt voor een brandmelding in de Etos in het centrum van Haren. Toch bleek het niet om brand te gaan.

De rook was veroorzaakt door het inbraakalarm van de drogisterij. Dat alarmsysteem veroorzaakt een soort mist die het zicht van inbrekers belemmert.



Binnen zijn geen indringers gevonden. Alle deuren waren gesloten. De brandweer moest een deur aan de achterkant van de winkel openbreken, om naar binnen te gaan.



Het is onduidelijk of er daadwerkelijk iemand heeft geprobeerd in te breken in de Etos.

Door: RTV Noord Correctie melden