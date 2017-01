Meisjesdroom komt uit voor Amber Meijer tijdens Indoor Groningen

(Foto: RTV Noord/Winnares Sanne Thijssen)

De 55e Grote Prijs van Indoor Groningen is zaterdagavond gewonnen door de pas 18-jarige Sanne Thijssen uit Sevenum. Het Limburgse talent was in de Indoorhallen in Zuidbroek met de merrie Ulena de snelste van twaalf combinaties in de barrage.

Voor een andere 18-jarige, Amber Meijer uit Muntendam kwam een meisjesdroom uit. De jonge amazone plaatste zich met haar paard KM Carrera voor het eerst voor de Grote Prijs van haar thuiswedstrijd. In het basisparcours ging ze voor zo'n tweeduizend toeschouwers foutloos rond. Meijer ging als tweede naar de barrage.



Geweldig

Een springfout op de voorlaatste hindernis bracht haar uiteindelijk de elfde plaats. Na afloop kon de regerend Nederlands kampioene bij de junioren alleen maar tevreden zijn. 'Ik kom hier mijn hele leven al en dan zo rondgaan is natuurlijk geweldig.'



Vertrouwen

Thijssen was in de eerste omloop al verruit de snelste en ook in de barrage snelde ze vol vertrouwen rond. Geen enkele combinatie kwam qua basissnelheid bij haar in de buurt. De goedlachse amazone wordt algemeen gezien als één van de grootste talenten van Nederland en dat maakte ze ruimschoots waar. Ze is de jongste winnares ooit van de Grote Prijs Indoor Groningen.



Vrieling weer tweede

Jur Vrieling uit Holwierde deed er als voorlaatste alles aan om de tijd van 34.44 seconden te verbeteren, maar hij kwam met Coporal Vdl zeventiende seconde tekort. Vrieling werd net als vorig jaar tweede.Albert Zoer uit Echten leek het als laatste starter vervolgens af te kunnen maken, maar de Drent maakte een springfout.



Tepper zevende

Suzanne Tepper eveneens uit Holwierde liet met Dyango Vdl zowel in de basisomloop als in de barrage alle balken liggen en eindigde als zevende. De Duitser Philip Ruping eindigde als derde.

Door: RTV Noord Correctie melden