Groningers in debat over 'toekomst zonder NAM'

(Foto: RTV Noord)

Er werd zaterdag overdag al uitgebreid over gesproken: een toekomst zonder NAM. Zaterdagavond werd daar in het Groninger Forum in Stad nog een een schepje bovenop gedaan.





Aan de hand van drie stellingen gaven de politici en het publiek hun mening. Ondermeer SP-statenlid Sandra Beckerman, CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder en kandidaat-Tweede Kamerlid voor de PvdA, William Moorlag, gingen met elkaar en met het publiek in debat.



