Vier inbrekers opgepakt dankzij alerte buurtbewoner

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Een alerte buurtbewoner van Finsterwolde heeft in de nacht van zatedag op zondag meerdere inbraken in het dorp voorkomen. De man werd wakker van geluiden, nam een kijkje en belde 112.

De buurtbewoner zag dat de de inbrekers meerdere huizen in zijn straat aan het bekijken waren. Ook morrelden ze aan deuren en ramen. Toen hij ging kijken, sloegen de vier mannen op de vlucht. De man maakte een foto van de auto, belde 112 en gaf een signalement van de mannen door.



Opgepakt bij Midwolda

Daarop gingen meerdere politieagenten op zoek naar de inbrekers. Op de N362 bij Midwolda werden de mannen gevonden. De politie stopte de auto en de mannen werden aangehouden. Het gaat om twee mannen van 23 en 32 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats, een 27-jarige man uit Beerta en een 27-jarige Stadjer.



De mannen worden verdacht van meerdere inbraakpogingen aan de Klinkerweg en de Fokje Peper-Postmaweg in Fintserwolde. De politie onderzoek de zaak, het viertal is zolang opgesloten. Hun auto is in beslag genomen.

Door: RTV Noord Correctie melden