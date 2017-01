Kronkeldörp heeft na een zware bevalling een nieuwe Prins

Het is nog anderhalve maand wachten, maar de carnavalsperikelen zijn in Kloosterburen weer merkbaar. Prins Gerlovius I, alias Gerlof Alves uit Kruisweg, is zaterdagavond tijdens prinsenproclamatie in het Kronkelhoes beëdigd als prins.

In 2017 is Prins Gerlovius de baas van het Kronkeldörp, zoals Kloosterburen dan heet. Hij moet er voor zorgen dat het carnavalsfeest goed verloopt. Hij hoeft dit niet alleen te doen, maar doet dit samen met zijn steun en toeverlaat: adjudant Frans Hegeman. Hegeman is geen onbekende in de carnavalswereld, in 2012 zwaaide hij de carnavalscepter.De bekendmaking van de Prins is altijd een heel gebeuren. Gedurende een feestavond overhandigt de vorige Prins op ludieke wijze de scepter. Dit keer stond het in het teken van geboorte. Terwijl de oude prins geboortekaartjes aan het schrijven was liet de nieuwe Prins middels een schimmenspel zijn geboorte zien.Gerlof is trots op zijn benoeming als prins. Vooral omdat 'zijn getallen' zo mooi zijn. In 1969 is voor het eerst carnaval in Kloosterburen gevierd. Gerlof was erbij en over 11 jaar is hij 69. De getallen kloppen dus allemaal, aldus de prins, vooral ook omdat 11 het carnavalsgetal is.Op 24 februari barst het carnaval los.