Schietpartij Thialf: Dader nog spoorloos, slachtoffer Jonker maakt het goed

De politie is nog steeds op zoek naar de dader van de schietpartij, zaterdagavond bij Thialf in Heerenveen. Met het slachtoffer, geboren Groninger Bert Jonker, gaat het naar omstandigheden goed.

Jonker is directeur van ingenieursbureau Clafis. Jonker raakte bij de schietpartij gewond aan zijn hand. De politie weet wie de dader is, maar heeft hem tot nu toe niet kunnen vinden. Er is onder andere gezocht bij zijn huis, zijn familie en vrienden, maar daar is hij niet gevonden.'We hebben gisteravond gezegd: meld je bij ons, want we weten wie je bent. Maar dat is nog niet gebeurd', aldus de politie zondag. Volgens de politie gaat aan de schietpartij een ruzie over een mislukte bedrijfsovername vooraf.'Het is een zakelijk conflict, dat losstaat van het schaatsen. Het heeft echt niets met de schaatswedstrijden te maken', zegt politiewoordvoerder Anne van der Meer.De politie rukte zaterdagavond massaal uit nadat er meldingen van de schietpartij bij het schaatsstadion kwamen. Een deel van het parkeerterrein werd afgezet en na 22.00 uur weer vrijgegeven. Op het terrein staan beschadigde auto's. Mogelijk heeft het slachtoffer geprobeerd weg te rijden, maar volgens de politie probeerden ook geschrokken omstanders in allerijl het terrein te verlaten.De politie blijft zondag alert bij het stadion, maar de hoop en de verwachting is dat het vooral een leuk schaatsfeest zal worden. In het uitverkochte ijsstadion is zondag de slotdag van de EK allround en EK sprint.Jonker werd geboren in Groningen en groeide op in een zeemansfamilie . In 1997 vestigde hij zich, na enkele jaren in de randstad te hebben gewoond, met het bedrijf Draft in Stad. In 2005 opende Jonker het ingenieursbedrijf Clafis, dat een hoofdvestiging heeft in Heerenveen.Met zijn bedrijf Clafis is Jonker sponsor van de gelijknamige schaatsploeg. In deze ploeg schaatsen onder andere Jorrit Bergsma en Irene Schouten. Ook is Jonker voorzitter van de businessclub van Thialf en maakt namens de vereniging van professionele schaatsploegen deel uit van een convenantgroep die met schaatsbond KNSB praat over de toekomst van het schaatsen.