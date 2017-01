Schietpartij Thialf: 'Een bizarre actie die niemand zag aankomen'

'Het is een bizarre actie, die niemand heeft zien aankomen', dat zegt het bedrijf Clafis over de schietpartij bij Thialf, waarbij de directeur Bert Jonker gewond raakte. De dader zou een zakenman uit het westen van het land zijn.

De geboren Groninger raakte zaterdagavond gewond aan zijn hand bij een schietpartij bij schaatstadion Thialf. Jonker maakt het naar omstandigheden goed.Clafis plaatste zondagmiddag een verklaring op zijn website . Daarin staat dat Jonker erg emotioneel is en vol ongeloof over wat hem overkomen.'Het gaat om een bizarre actie, die niemand heeft zien aankomen. De politie buigt zich met volle kracht over de zaak en heeft ons verzocht geen nadere informatie te verstrekken. Dit om te voorkomen dat het onderzoek wordt belemmerd', staat op de website.De politie weet wie de dader is, maar heeft de man nog niet kunnen vinden. Er is onder meer gezocht in zijn huis, bij zijn familie en bij zijn vrienden. De oorzaak van het schietincident is volgens politiewoordvoerder Anne van der Meer een zakelijk conflict.Meerdere bronnen hebben tegen Omrop Fryslân gezegd dat de verdachte van het schietincident een zakenman uit het westen van het land is. De oorzaak van de zakelijke ruzie zou een mislukte bedrijfsovername zijn, waarna het bedrijf van de westerling failliet ging.De zakenman heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hierdoor is het voor de politie extra moeilijk om hem te vinden. Zaterdag riep de politie de dader al op zich te melden. 'We hebben gisteravond gezegd: meld je bij ons, want we weten wie je bent. Maar dat is nog niet gebeurd', aldus de politie zondag.De politie blijft zondag alert bij het uitverkochte stadion. Daar is de slotdag van het EK Allround en EK Sprint. De hoop en de verwachting is, dat het vooral een leuk schaatsfeest wordt.