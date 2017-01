Stadjer aangehouden bij kraakpoging Leeuwarden

(Foto: Google Street View)

Een inwoner van Groningen is vrijdagnacht aangehouden, omdat die een leegstaand gebouw in hartje Leeuwarden wilde kraken. De Stadjer was van plan om samen met negen Leeuwarders in het kantoorpand te gaan wonen.

De groep had zelf de politie gebeld, om te vertellen dat ze het gebouw wilden kraken. Ze gaven agenten een rondleiding. Zo wilden de krakers bewijzen dat het voormalige kantoorpand daadwerkelijk leeg stond.



Toch huisvredebreuk

Terwijl agenten werden rondgeleid, deed de eigenaar van het pand aangifte van huisvredebreuk. De krakers hadden een toegangsdeur opengebroken.



Alle tien krakers zijn vervolgens aangehouden. Ze moeten zich binnenkort verantwoorden in de rechtbanken.

Door: RTV Noord Correctie melden