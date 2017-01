Gevonden ei komt uit; hondshaai ziet levenslicht

Het ei met een levend embryo van een hondshaai dat in augustus op het strand van Schiermonnikoog werd gevonden, is zaterdag uitgekomen.

Het ei werd al die maanden in een aquarium met zout water gehouden in het Bezoekerscentrum Nationaal Park Schiermonnikoog. Medewerkers hebben de kleine hondshaai verplaatst naar een afgeschermd deel van het aquarium, zodat het niet door andere dieren kan worden opgevreten.Het dier blijft voorlopig in het aquarium op Schiermonnikoog. Op den duur gaat hij naar een groter aquarium elders. Op het moment is de haai zo'n tien centimeter lang.De hondshaai wordt niet weer in de natuur uitgezet. Het tempteratuurverschil met zee is te groot, bovendien gaat het dier het niet overleven in het wild.Het bezoekerscentrum wil een prijsvraag uitschrijven, zodat het publiek een naam voor de pasgeborene kan bedenken.Hondshaaien zijn kleine, voor mensen ongevaarlijke haaien die in de Noordzee voorkomen. Hij kan zo'n tachtig centimeter worden. Ze leven op de zeebodem. Vanwege hun goede schutkleur op het zand worden ze ook welgenoemd.In augustus vonden twee mannen het ei op het strand. Dat het embryo nog leefde, was bijzonder, volgens het bezoekerscentrum.