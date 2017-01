SV Bedum bedenkt plan voor nieuwe accommodatie

Voetbalvereniging SV Bedum wil graag een nieuwe sportkantine bouwen. Dit weekend zijn de plannen gepresenteerd. Die zijn bedacht door leden.

Ook andere verenigingen en belangengroepen kunnen gebruikmaken van de nieuwe multifunctionele accommodatie. Het plan komt van een aantal vrijwilligers en betrokken leden van de club.



Bier verzoet de arbeid

'Onder het genot van een biertje zijn de ideeën ontstaan', vertelt woordvoerder Douwe Feddema namens de werkgroep die de plannen heeft uigewerkt. Hij is bouwadviseur en denkt dat de plannen haalbaar zijn. Zo zijn er ook al bouwtekeningen gemaakt door een architect.



Met de realisatie van het plan is een aanzienlijk bedrag gemoeid. De club gaat kijken hoe dit bekostigd kan worden.



Toe aan iets nieuws

'Het huidige gebouw is erg gedateerd. We hebben een prachtig kunstgrasveld wat voldoet aan alle eisen en er staat dan een clubgebouw die eigenlijk uit zijn voegen barst. Kleedkamers te weinig, kleine bestuurskamer en kantine. Het is toe aan vervanging', vertelt Edwin van Zanten, voorzitter van SV Bedum. Hij vindt dit een mooi 'burgerinitiatief'.



De voetbalvereniging gaat de plannen ook voorleggen aan de gemeente en er komt nog een aparte bijeenkomst waarin de dorpsbewoners van Bedum geinformeerd worden.

Door: Jeroen Berkenbosch Correctie melden