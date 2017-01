IJzel is verdwenen, Rob Mulder neemt een duik

(Foto: RTV Noord)

Wat kun je nou beter doen op een dag na sneeuw en ijzel? Juist. Dan spring je het ijskoude water in van het Botjes Zandgat bij Zuidbroek. Tenminste, dat doet RTV Noord-presentator Rob Mulder.

'Mijn voeten doen me zeer', mekkert de Expeditie Grunnen-presentator, terwijl hij door de restjes sneeuw langs de plas schuifelt. Trainer Dave stelt hem gerust: 'Dit is pijnlijk. In het water is het beter.'



Na een paar minuten zitten in het water mag hij er weer uit. Een duik in het ijskoude water zou goed zijn voor lichaam en geest.



Overigens is op de Facebookpagina van Expeditie Grunnen niets dan lof voor Rob. 'Je hebt het maar even gedaan. Wie durft!', schrijft Marcel de Vries. 'Bikkels. Respect, ik doe ze het niet na brr', zegt Bibi Vos.

Door: RTV Noord Correctie melden