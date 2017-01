Bed-bad-broodschip is onderweg naar Groningen

De haven van Delfzijl (Foto: Google Street View)

Het bed-bad-broodschip, komt zondagavond rond tien uur aan in Delfzijl. De boot komt in Groningen te liggen voor de noodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het schip is met een zeesleper van Harlingen naar de Groninger havenstad gesleept.





Het slaapschip voor vluchtelingen wordt afgemeerd bij de Berlagebrug in het Eemskanaal. Er kunnen maximaal 112 uitgeprocedeerde asielzoekers slapen.



De bed-bad-broodregeling is bedoeld om mensen een slaapplek, douche en maaltijd te bieden. Gemeenten doen dit uit menselijk oogpunt, terwijl het kabinet liever ziet dat uitgeprocedeerde asielzoekers actief meewerken aan hun terugkeer.



Lees ook: Groningen krijgt een bed-bad-broodschip Maandag gaat de tocht verder naar de stad Groningen, waar het schip aan het eind van de maandagmiddag of dinsdagochtend aankomt.Het slaapschip voor vluchtelingen wordt afgemeerd bij de Berlagebrug in het Eemskanaal. Er kunnen maximaal 112 uitgeprocedeerde asielzoekers slapen.De bed-bad-broodregeling is bedoeld om mensen een slaapplek, douche en maaltijd te bieden. Gemeenten doen dit uit menselijk oogpunt, terwijl het kabinet liever ziet dat uitgeprocedeerde asielzoekers actief meewerken aan hun terugkeer.

Door: RTV Noord Correctie melden