Ajax klopt Chelsea in finale van Eurocup

(Foto: De Vries Media / Gerwin de Vries) (Foto: RTV Noord)

Het team van Ajax heeft de vijfde editie gewonnen van Eurocup in Delfzijl. De Amsterdammers versloegen in de finale de talenten van Chelsea met 5-3 op het indoor toernooi.

Het team van FC Groningen eindigde als zevende. Groningen begon dag twee van het tweedaagse toernooi goed met een overwinning op de latere finalist Chelsea. Groningen versloeg de Engelsen met 4-1. In de kwartfinale gingen de Stadjers echter onderuit tegen FC Schalke 04. De Duitsers wonnen met 3-1.



Verliezersronde

Groningen kwam vervolgens in de verliezersronde terecht. Daarin bleek Juventus te sterk. De Italianen zegevierden met 6-2. In de strijd om de zevende en achtste plaats werd Club Brugge met 2-0 klop gegeven.



Grote Europese voetbalclubs kwamen naar de jubileumeditie van Eurocup Delfzijl. FC Schalke'04 (Duitsland), Club Brugge (België) en Juventus (Italië) debuteerden op het jeugdtoernooi voor spelers van totclubs tot dertien jaar.



Uitslag:

1. Ajax



2. Chelsea



3. FC Schalke



4. KV Mechelen



5. AZ Alkmaar



6. Juventus FC



7. FC Groningen



8. Club Brugge

