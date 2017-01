FC Groningen verliest oefenduel tegen TSG 1899 Hoffenheim

FC Groningen heeft de laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft met 2-1 verloren. De ploeg van trainer Ernest Faber moest buigen voor TSG 1899 Hoffenheim, momenteel de nummer vijf in de Duitse Bundesliga.

Groningen had in de eerste helft niets te vertellen tegen de Duitse club. Hoffenheim deelde de lakens uit op het trainingscomplex in Zuzenhausen. Mark Uth, die in het verleden onder meer voor SC Heerenveen en Heracles speelde, zetten Hoffenheim na dertien minuten op voorsprong. Nog voor het rust signaal vergrootte Steven Zuber de marge.



Ander team

De Duitsers kwamen in het tweede bedrijf met een ander team het veld. Trainer Julian Nagelsmann liet alle wisselspelers een helft spelen tegen FC Groningen. Groningen kwam na rust goed uit startblokken en Mimoun Mahi scoorde vrij snel op aangeven de 2-1. Daarna herpakte Hoffenheim zich en Groningen kreeg nog een goede kans op de gelijkmaker. Mahi werd in stelling gebracht, maar hij kon niet voor de twee keer scoren. Het bleef daarom 2-1 voor de thuisclub. Ook Sörloth en Larsen kregen nog mogelijkheden, maar kwamen niet scoren.



Voor FC Groningen begint de tweede helft van de competitie zaterdag in Almelo. De FC speelt dan tegen Heracles.

