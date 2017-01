Wandelend echtpaar redt Veendammer uit ijskoud water

(Foto: Dennie Gaasendam)

Een fietsende Veendammer is zaterdagnacht op het Boven Oosterdiep in Veendam in het ijskoude water van het Oosterdiep beland. Een voorbijwandelend echtpaar schoot de man te hulp en hielp hem op de kant.

De man was het echtpaar rond één uur voorbijgefietst. Even later hoorden ze een knal en een plons en renden naar de plek van het ongeluk. Ook de hulpdiensten werden gewaarschuwd.



Die hoefden niet in actie te komen. De man was met vereende krachten op het droge geholpen. Volgens getuigen maakte de man het goed, ondanks het koude water.

Door: RTV Noord