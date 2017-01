Goede start voor GHHC-dames in de zaal

(Foto: Jacob Gunter)

De hockeysters van GHHC zijn de zaalcompetitie goed begonnen. In Heerenveen boekte het team van coach Marc Materek zondag twee overwinningen.

Allereerst werd Kampong, regerend landskampioen in de zaal, met 5-3 verslagen. Later op de middag moest ook Amsterdam eraan geloven. GHHC won dat duel met 6-4.



Door de zeges voeren de Groningse dames voorlopig de ranglijst aan in Poule A van de zaalcompetitie.

Door: RTV Noord Correctie melden