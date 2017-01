Niezijl neemt afscheid van gereformeerde kerk



In Niezijl is zondag de laatste dienst gehouden in de gereformeerde kerk. De kerk stopt als zelfstandige gemeente en gaat fuseren met de gereformeerde kerk in Grijpskerk.

De kerk in Niezijl kon geen nieuwe bestuursleden vinden. 'We zijn nog met zijn drieën en dat is te weinig om de kerk draaiende te houden', zegt Dina Pool, voorzitter van het kerkbestuur.



Pogingen om nieuwe bestuursleden te vinden zijn gestrand. Pool: 'Vergrijzing en geen aanwas van jongeren. Je ziet het overal. En dus ook hier in Niezijl. Het is heel spijtig dat het afgelopen is.'



Uit elkaar vallen

Kerkrentmeester Tjitte Roijenga gaat de sluiting ook aan het hart: 'Ik ben sinds 1976 betrokken bij de kerk. Alles hebben ik hier meegemaakt, alles wat bij een kerk hoort, rouw, trouw en doop. Het is jammer dat het uit elkaar valt, maar het kon zo niet langer doorgaan.'



Ook scriba Ina Haveman sluit een hoofdstuk in haar leven af: 'De kerk is toch de ziel van een dorp en dat is nu afgelopen.'



Verkocht

De gereformeerde kerk in Niezijl telde nog 120 leden. De dienst op zondag werd trouw bezocht door vijftig van hen. 'Voor de laatste dienst hebben we alle mensen die in de afgelopen jaren betrokken waren bij de kerk uitgenodigd', zegt Dina Pool. 'We gaan er een bijzondere bijeenkomst van maken.'



Het kerkgebouw is inmiddels verkocht. De meeste kerkleden verhuizen mee naar de kerk in Grijpskerk, anderen hebben elders een plek gevonden. Pool: 'Mijn ouders hebben ervoor gevochten om hier een kerk te krijgen en ik doe hem dicht. Jammer, maar het is niet anders.'

