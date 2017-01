Alexander Brouwer is Volleyballer van het Jaar

Beachvolleyballer Alexander Brouwer uit Groningen is zondag uitgeroepen tot volleyballer van 2016. Hij kreeg tijdens het NK Beach in Aalsmeer een Ingrid Visser Award uitgereikt.

De twee topspelers kregen de meeste stemmen van zowel de jury als het publiek. Nog vier anderen waren genomineerd voor de award, onder wie Brouwers medespeler Meeuwsen.Alexander Brouwer bereikte vorig jaar met Meeuwsen meerdere podiumplaatsen in de World Tour en veroverde het brons bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Daarom besloot organisator Volleybalkrant.nl , om ook Meeuwsen een Ingrid Visser Award te geven.Bij de dames viel Lonneke Slöetjes in de prijzen. Zij kreeg ook een Ingrid Visser Award. Die prijs is opgedragen aan recordinternational Visser, die samen met haar partner in mei 2013 werd vermoord in Spanje.