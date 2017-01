Brouwer en Varenhorst zijn weer Nederlands kampioen

Alexander Brouwer uit Groningen en Christiaan Varenhorst hebben zondag hun nationale titel geprolongeerd bij het Nederlands kampioenschap indoor.

De ervaren beachvolleyballers, die speciaal voor het NK weer een duo vormden, ontdeden zich in twee sets van Mees Blom en Ruben Penninga. Het werd 21-17 en 21-19.De als eerste geplaatsten Brouwer en Varenhorst werden vorig jaar eenmalig herenigd. Ze speelden tot 2010 veel samen en behaalden het zilver op het jeugdwereldkampioenschap in 2008.Daarna scheidden hun wegen; Brouwer vormt normaal gesproken een duo met Robert Meeuwsen en Varenhorst speelde met de inmiddels gestopte Reinder Nummerdor. Om voor titelprolongatie te kunnen gaan, schreven Brouwer en Varenhorst zich voor het NK opnieuw samen in.In de halve finales eerder op zondag was het gelegenheidsduo met 2-0 te sterk voor Dirk Boehlé en Tim Oude Elferink: 21-19 21-17. Blom en Penninga wonnen ook met 2-0 van Jannes van der Ham en Robin Kalmeijer: 28-26 23-21.