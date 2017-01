Kabinet trekt tientallen miljoenen extra uit voor opheffen onbewaakte overgangen

Het kabinet wil 25 miljoen extra uittrekken om onbewaakte spoorwegovergangen te beveiligen. Dat zegt staatssecretaris Sharon Dijksma. Er was al tien miljoen beschikbaar voor de aanpak van de overgangen.

Het is de bedoeling dat een deel van de overgangen verdwijnt. Andere krijgen spoorbomen of extra waarschuwingssignalen. Landelijk zijn er ruim honderd onbewaakte overgangen. Hoeveel daarvan in Groningen zijn, is onduidelijk.Dijksma hoopt provincies en gemeenten zover te krijgen ook wat extra geld op tafel te leggen. Dat zei ze in een praatprogramma van een lokale omroep in Overijssel.De beruchte overgang aan de Voslaan in Winsum is inmiddels aangepakt. Er is een noodweg aangelegd en de spoorwegovergang is afgesloten. Daar ontspoorde in november een trein door een aanrijding met een melkwagen.