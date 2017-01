Zoutkamper vissers brengen ouderwetse garnaal op de markt

(Foto: SOLT)

Vijf Zoutkamper garnalenvissers komen met een eigen merk garnalen. Onder de naam SOLT willen ze hun duurzaam gevangen garnalen verkopen. De garnaal zou volgens zeventiende eeuwse traditie zijn verwerkt.

'Wij dromen van een erfenis voor onze kinderen en kleinkinderen', zeggen de vissers. 'Een erfenis waarmee ook zij op een duurzame manier kunnen blijven oogsten uit een vruchtbare zee en smaakvolle levensmiddelen ontwikkelen vanuit één passie: smaak!'



De Zoutkamper vissers vinden dat ze dat binnen de huidige keten niet kunnen verwezenlijken.



Smaak

De vissers van SOLT laten hun garnalen niet in het buitenland pellen, maar in Lauwersoog. Daarmee behouden ze volgens de vissers hun smaak die tijdens het lange transport verloren gaat. Ze worden onder hoge druk geconserveerd.



'Een garnaal hoort ziltig zoet te smaken en niet zout. Dat zal voor velen misschien even wennen zijn, maar dat is de echte smaak van een garnaal', vertelt Lammert Bolt, garnalenvisser en mede-oprichter.



17e eeuw

De Zoutkampers zeggen terug te gaan tot 1620. Sinds de zeventiende eeuw geven generaties van garnalenvissers het stokje van vader op zoon over. De Zoutkampers willen die traditie en hun sterke verbondenheid met de natuur behouden.



De vijf Zoutkamper vissers zijn te herkennen aan de letters ZK op hun schip. Het zijn Peter Lukkien (ZK11), Johan Rispens (ZK18), Lammert van Straten (ZK49), Henk Buitjes (ZK37) en Lammert Bolt (ZK14).

