Schietpartij Thialf: Slachtoffer Jonker duikt onder

Het slachtoffer van de schietpartij bij ijsstadion Thialf, is met zijn gezin ondergedoken. Dat laat het bedrijf Clafis weten, waarvan hij directeur is. De dader van de schietpartij is nog steeds voortvluchtig.

De geboren Groninger Bert Jonker is zaterdagnacht beschoten op de parkeerplaats van Thialf in Heerenveen. Hij is sindsdien geoperereerd aan zijn hand. Jonker moet in rust herstellen, meldt Clafis. Volgens het ingenieursbedrijf zitten hij en zijn gezin 'op een veilige plek'.De leiding van Clafis denkt dat het schietincident voortkomt uit een overname die een aantal jaren geleden is gedaan. Bronnen meldden eerder aan Omrop Fryslân dat de schutter een failliete zakenman uit het westen van het land is. Hij heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Daardoor is het moeilijk hem op te sporen, meldde de politie.'Dit past absoluut niet bij Bert en onze organisatie', zegt Bram van Hees van Clafis. 'Bert is een echte ondernemer met een groot hart. Een maatschappelijk betrokken persoon die zijn netwerk krachtig inzet op vele fronten.'Het bedrijf ontstond in 2004 en groeide onder meer dankzij een aantal overnames uit tot een ingenieurskantoor met landelijk zeven vestigingen. De hoofdvestiging is in Heerenveen. Ook in Groningen staat een kantoor.