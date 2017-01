The Sidekicks gaan verder zonder Hans van Lier

(Foto: Karel Oosterhuis/RTV Noord)

The Sidekicks nemen afscheid van gitarist Hans van Lier. 'Een onvermijdelijke beslissing. Het plezier in het met elkaar spelen neemt af', meldt de band. 'Doorgaan vinden we niet goed. We willen voorkomen dat het functioneren van de band in gedrang komt.'





De band bestaat sinds 2007 en speelt voornamelijk bluesmuziek. Het nieuwste album is al opgenomen en zou volgende maand uitgebracht worden. De presentatie van de cd wordt uitgesteld. Er wordt gezocht naar een gitarist die Van Lier wil opvolgen.



The Sidekicks wensen Van Lier een succesvolle voortzetting van zijn muzikale carrière.



Bekijk hier Happy Song, één van de grootste hits van Hans van Lier & the Sidekicks.





Door: RTV Noord Correctie melden