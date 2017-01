Dit zijn de vijf Groninger zaken op de cold case-kalender

Vijf Groninger misdrijven staan op de cold case-kalender van de politie. Die wordt verspreid in vijf gevangenissen in Nederland.

De hoop is dat gedetineerden alsnog informatie doorgeven. Op alle Groninger zaken staan beloningen van vijftienduizend euro voor de gouden tip.Op de kalender staat elke week een onopgeloste zaak, die veel maatschappelijke onrust heeft veroorzaakt. De kalenders zijn uitgedeeld in gevangenissen in Leeuwarden, Zutphen, Sittard, Zwaag en in Justitieel Complex Schiphol. Als de methode succesvol blijkt, worden de kalenders in alle gevangenissen uitgereikt.De Groninger zaken die op de kalender staan zijn:De 41-jarige alleenstaande man wordt in 2011 dood gevonden in zijn huis. Hij deed klusjes voor kringloopwinkels en verzamelde miniatuurvrachtwagens. Hoewel er mensen zijn aangehouden, is de dader nog niet gevonden.In april 1990 wordt de 46-jarige Tayebi onder vuur genomen door een gemaskerde man als hij 's nachts in coffeeshop Revolution in de Rankestraat in Stad zit. De schutter rent weg en stapt in een klaarstaande auto. Tayebi hield zich bezig met drugshandel.De 85-jarige vrouw wordt in 1995 zwaargewond gevonden in haar bedstee in haar huis. Ze ligt in coma en wordt naar het ziekenhuis gebracht. De volgende dag belt een onbekende man naar het ziekenhuis om te vragen hoe het met haar gaat. Het is onbekend wie hij was. Ze overleed twee weken later. Uit haar huis is een Hugenotenkruisje verdwenen.De 29-jarige vrouw was verslaafd aan cocaïne toen ze in 1994 verdween. Ze was depressief en mishandeld. Ze was voor het laatst gezien in haar huis aan de Populierenlaan in Groningen. Een jaar na haar vermissing meldt een onbekende persoon dat ze weer terecht is. In 2000 blijkt dat ze nog steeds vermist is.Het lichaam van de 69-jarige Booisma wordt in 1998 gevonden in zijn huis aan de Koninginnelaan in Groningen. Hij is door geweld om het leven gebracht. Booisma was alleenstaand en een stevige drinker. Twee dagen voordat hij werd gevonden, hoorden buren ruzie in het huis van de man. Hij is daarna niet meer levend gezien.