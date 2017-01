Lopend Vuur: Het beveiligen van álle spoorwegovergangen is ook weer niet nodig

De overheid investeert 25 miljoen euro extra in het beveiligen van onbewaakte spoorwegovergangen. Het geld is bedoeld om de overgangen op te heffen of aan te passen.

Daarnaast moeten provincies en gemeenten er ook extra geld voor uittrekken. Eerder was er al een budget van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Staatsecretaris Sharon Dijksma zegt tegen de NOS dat de overwegen snel veiliger moeten worden. 'Omdat er nog maar zo weinig zijn, houden mensen ook minder snel rekening met de gevaren.'In onze provincie zijn meerdere onbewaakte overgangen. De NOS heeft alle spoorwegovergangen in kaart gebracht. Aan de Voslaan in Winsum zijn al meerdere ongevallen gebeurd. Twee mensen kwamen daarbij om het leven en eind vorig jaar vond er opnieuw een ongeluk plaats met meerdere gewonden. De overgang is inmiddels aangepakt.Er zijn ook overgangen waar nooit problemen zijn.