Agenda: de gratis optredens op Eurosonic Noorderslag

Een van de grootste muziekevenementen in Nederland staat weer op het punt te beginnen in Groningen. De kaarten zijn inmiddels uitverkocht, maar ook als je geen kaartje hebt, kan je prima op Eurosonic Noorderslag 2017 terecht.

Er zijn verschillende locaties en sub-evenementen waarop je gratis naar bands en artiesten kan luisteren. Sterker: het zijn er eigenlijk te veel om op een rij te zetten. In dit artikel maken we een selectie van de vrij te bezoeken evenementen en podia. Verschillende artiesten tref je op verschillende locaties. Onderaan vind je links naar volledige programma's.Dit is onze ESNS17-agenda met gratis optredens:17.00 uur - De Uurwerker:, poprock (zie video).21.00 uur - De Uurwerker:, rockformatie eerder in PopGroningen Talent Award Finale.21.35 uur - Brouwerij Martinus:, singersongwriter deed mee aan Giel's Talentenjacht van 3FM.23.00 uur - Warhol:, Elektronische Nederhop.15.20 uur - Plato Ebbingestraat:, popsongs van tweelingzusjes (zie video).17.00 uur - De Uurwerker:, vertederende countryliedjes.17.00 uur - Plato Ebbingestraat:, een soort Leonard Cohen en Nick Cave met beat.20.45 uur - Grote Markt:, brassband met hiphop, brass en andere genres.20.45 uur - Café Buckshot:, harmonieuze gitaarpop.21.50 uur - Café Buckshot:, Groningse gitaarpop.22.15 uur - Grote Markt:, twee bands uit Porto en Angola mixen rock 'n roll en meer genres.22.30 uur - Het Pakhuis:, swingende Afrikaanse muziek.23.45 uur - Grote Markt:, mix tussen dance en Afro-Caribische muziek.00.20 uur - Warhol:, luisterrock met ietwat rauwe maar zachte stem.12.00 uur - Plato Ebbingestraat:, zoetgevooisde pop-rock.12.50 uur - Plato Ebbingestraat:, jonge, slepende rock.13.40 uur - Plato Ebbingestraat:, pop verovert YouTube (zie video).14.30 uur - Plato Ebbingestraat:, funk en soul.15.20 uur - Plato Ebbingestraat:, Indierock met een surfsound.20.45 uur - Grote Markt:, punk met een idealistische insteek.22.15 uur - Grote Markt:, 16-koppige, vrouwelijke rapgroep.23.00 uur - Het Concerthuis:, catchy pop.23.10 uur - Warhol:, donkere, zwevende pop in The XX-stijl.23.30 uur - &zo Poelestraat:, Nederhop (zie video).23.45 uur - Grote Markt:, rockband met een 'dampende' sound.00.15 uur - Men at Work Herestraat:, emo-electrorock.00.30 uur - &zo Poelestraat:, dansbare Nederhop.12.00 uur - Plato Ebbingestraat:, Poprock met Rotterdamse tongval, bekend als huisband van De Wereld Draait Door.12.30 uur - Grote Markt:, Amerikaanse rootsmuziek van Groningse-singersongwriter.13.45 uur - Grote Markt:, deze jonge Groningse singersongwriter zoekt het spanningsveld tussen pop, folk en hiphop.15.00 uur - Grote Markt:, veelbelovende Groningse band die 3FM Serious Talent was en in het voorprogramma van Kensington stond.16.00 uur - De Uurwerker:: gitaarpop.16.10 uur - Plato Ebbingestraat:, bekend van de hits Run en We Are One.16.15 uur - Grote Markt:, onze onvoorstelbaar snel rappende Nederhopper wil er een feestie van maken.17.00 uur - Plato Ebbingestraat:, swingende popblues (zie video).20.30 uur - Huize Maas:, met Kira, Lesley Baker, Robin IJzerman en Timo de Jong.