Vermiste rottweiler Kayla is gespot

De rottweiler Kayla, die vlak voor oud en nieuw ontsnapte uit een dierenpension in Zuidwolde, is maandagmorgen gespot. Om te zorgen dat de hond in alle rust kan worden gevangen, wordt de locatie niet bekendgemaakt.

Kayla is de hond van Ria Brugge uit Harkstede. Volgens haar ontsnapten op vrijdag 30 december meerdere dieren uit het pension in Zuidwolde. Haar labrador Joey ging er ook vandoor, maar hij werd later gevonden in een weiland. Kayla bleef zoek. De rottweiler werd voor het laatst gezien rond elf uur op Oudejaarsavond in de Abel Tasmanstraat in Bedum.Op Oudejaarsdag zocht Brugge samen met familie en kennissen naar Kayla in de buurt van Bedum. 75 mensen waren op de been om het dier te vinden. De zoekactie was opgezet door de actiegroep 'Waar is onze Angel', die helpt vermiste honden terug te vinden.