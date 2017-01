Brouwer blijft ondanks tweede titel met Varenhorst 'gewoon' bij vaste maatje

Het gelegenheidsduo Alexander Brouwer/Christiaan Varenhorst flikte het afgelopen weekend opnieuw op het NK Indoor Beachvolleybal, maar dat is voor de Groningse Brouwer geen reden om zijn 'vaste maatje' Robert Meeuwsen aan de kant te schuiven.

'Ik blijf met Meeuwsen spelen. We hebben de intentie uitgesproken om samen de Olympische Spelen van Tokio in 2020 te halen', zegt Brouwer tegen RTV Noord.Vorig jaar speelden Brouwer en Varenhorst eenmalig samen op het NK Indoor, en wonnen direct het toernooi. Omdat ze de titel graag wilden prolongeren, kwamen ze afgelopen weekend in Aalsmeer opnieuw als duo op het veld. Met succes, want ze wonnen de finale opnieuw.Toch hebben Brouwer en Varenhorst een lange gezamenlijke geschiedenis. Tot 2010 speelden ze veel als duo, met onder andere een zilveren plak op het jeugd-WK in 2008 als resultaat.De Groningse volleybaltrainer Nermin Cosovic heeft beide jongens vroeger lang getraind, op het speciaal aangelegde zandveldje achter zijn huis bij Wildervank. Het is zijn droom dat Brouwer en Varenhorst ooit weer een vast duo vormen.Dat weet ook Brouwer: 'Ja, we spreken hem nog geregeld. Hij ziet ons een beetje als zijn diamanten van vroeger', lacht hij. Maar ook dat is voor Brouwer geen reden om met Meeuwsen te breken.Brouwer: 'Varenhorst en ik zijn best jong begonnen aan onze topsportcarrière. Op een gegeven moment komen er allerlei mogelijkheden met andere partners op je pad. Ik denk dat de combinaties met onze vaste partners de beste zijn, zeker als je ook kijkt naar de Olympische Spelen in Rio.' In 2016 pakte Brouwer samen met Meeuwsen de bronzen plak in Brazilië.Varenhorst vormt normaal gesproken een vast duo met Reinder Nummerdor, maar die is gestopt. 'Dus Christiaan is naarstig op zoek naar een nieuwe maat', zegt Brouwer. 'Ik hoop voor hem dat dat gaat lukken.'