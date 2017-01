'Groninger bierdealer' moet mogelijk drie maanden brommen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag een gevangenisstraf van drie maanden geëist tegen een 37-jarige Stadjer. De man wordt verdacht van het dealen van cocaïne in een kroeg in Delfzijl. Dit gebeurde in februari 2014.



Binnen tien minuten geleverd

De Groninger kwam tijdens een grootschalig drugsonderzoek in beeld bij politie. Tijdens dit onderzoek werd zijn telefoon afgetapt. Op een van de tapgesprekken was te horen hoe een cafébaas in Delfzijl 'honderd bier' bestelde.



De bierklanten waren undercoveragenten, die in de keuken de koop van de honderd gram cocaïne bezegelden met 3.600 euro. De gang van zaken werd ook via een camera vastgelegd. De officier van justitie hield in haar eis rekening met de oudheid van de zaak. 'Toch kan ik niet anders dan een onvoorwaardelijke straf eisen.'



De Groninger 'bierdealer' heeft een strafblad opgebouwd waarop met name vermogens- en drugsdelicten prijken. Het is niet bekend gemaakt wanneer de kroegbaas en overige medeverdachten terecht staan.

Door: RTV Noord